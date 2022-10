IBANEZ: “Roma-Napoli partita difficile, ma vogliamo vincere per rimanere in alto in classifica”

Roger Ibanez ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito brasiliano in vista del big match di domenica sera, in cui la Roma affronterà allo Stadio Olimpico il Napoli primo in classifica. Queste le sue parole: “Una partita molto importante per la classifica e vogliamo vincere per restare in alto. Abbiamo avuto una settimana per lavorare e preparare la squadra a questa partita, ma sappiamo quanto sarà difficile ed equilibrata. Abbiamo un obiettivo prefissato e stiamo cercando di raggiungerlo. Ci sono tante squadre di qualità, ma la nostra ha tenuto giocatori importanti e ha aggiunto ottimi rinforzi. Abbiamo cercato di mantenere un buon livello e ci siamo riusciti”.

VAI ALL’INTERVISTA

Fonte: Mondosportivo.com