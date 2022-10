HJK Helsinki-Roma, l’analisi tattica: i dettagli del match di Europa League

Vittoria importante più per il morale che per la classifica in Finlandia per la Roma. Per strappare il pass per i sedicesimi di Europa League servirà comunque battere il Ludogorets la prossima settimana all’Olimpico. Buone notizie arrivano dalla forma di Abraham, che ha ritrovato il gol e di El Shaarawy, molto più in palla di Spinazzola. Male nelle letture decisive invece Mancini, ancora impreciso sull’azione del gol.



Proprio dal punto di vista tattico sono diversi gli spunti da prendere in considerazione, come fatto dal nostro esperto Luca Fatiga (allenatore qualificato Uefa B, socio fondatore di CornerTraining e responsabile dei contenuti tecnici del portale allenaremania.com

Trovate tutti i suoi screen tattici sulla pagina instagram @screentattico).

