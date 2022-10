Dybala: per l’argentino lesione al retto femorale sinistro. Tra una settimana nuova risonanza magnetica

Dopo l’infortunio accusato nel corso di Roma-Lecce, calciando e trasformando il rigore decisivo per la vittoria romanista per 2-1, Paulo Dybala è stato sottoposto agli esami del caso che hanno evidenziato una lesione al retto femorale sinistro.

Come aggiunge su Twitter Jacopo Aliprandi del Corriere dello Sport, tra una settimana Dybalasottoporrà ad una nuova risonanza. Il giocatore ha già cominciato il percorso di recupero con un obiettivo: riuscire a guarire per il Mondiale. È ancora presto per capire se potrà giocare qualche partita della Roma prima della sosta.