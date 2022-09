Zalewski: sospetta lesione all’adduttore, rischia di tornare dopo la sosta. Domani gli esami strumentali

Continua il momento sfortunato della Roma. José Mourinho ha gli uomini contati in queste ultime partite e l’emergenza non sembra volersi placare. Secondo quanto riportato dal sito sportivo, Nicola Zalewski ha accusato dei problemi fisici al termine di Ludogorets-Roma. L’infortunio però sembra più grave del previsto, tanto che il calciatore si sottoporrà nella giornata di domani agli esami strumentali: si teme una lesione muscolare all’adduttore. Il ventenne salterà sicuramente Empoli-Roma di lunedì e rischia di non essere a disposizione neanche per le sfide contro Helsinki (15 settembre) e Atalanta (18 settembre). Il polacco potrebbe tornare in campo direttamente dopo la sosta.

Fonte: calciomercato.com

VAI ALL’ARTICOLO ORIGINALE