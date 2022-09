Udinese-Roma: Abraham lascia il campo per un infortunio alla spalla sinistra

Durante il match con l’Udinese alla Dacia Arena Tammy Abraham ha lasciato il terreno di gioco con un problema alla spalla sinistra a causa di una contusione per uno scontro di gioco arrivato intorno al 75′. L’attaccante ha provato a proseguire ma poi ha chiesto il cambio. Al suo posto è subentrato Shomurodov al minuto 77.

Al momento sembra trattarsi di una botta molto forte, ma non grave come la lussazione di Zaniolo. Le sue condizioni andranno comunque valutate nei prossimi giorni.