Trigoria: oggi ritorno parziale in gruppo per Pellegrini

In vista del big match contro l’Inter in programma sabato alle 18.00 a San Siro, ieri José Mourinho ha accolto nuovamente in gruppo a Trigoria Kumbulla ed El Shaarawy, rientrati dopo i rispettivi infortuni. Oggi Lorenzo Pellegrini, dopo l’affaticamento al flessore sinistro che lo ha costretto a saltare i due impegni di Nations League con l’Italia, tornerà parzialmente ad allenarsi con i compagni.

Buone notizie anche per quanto riguarda Paulo Dybala che sta lavorando con i compagni della nazionale argentina e che sarà disponibile nella sfida di questa notte contro la Giamaica a New York. Anche per lui Inter-Roma è sempre più vicina.