Ludogorets-Roma, PELLEGRINI: “È mancato cinismo, bisogna compattarsi e non perdere entusiasmo” (VIDEO)

Dopo il ko di Udine in campionato, la Romacade in casa del Ludogorets per 2-1 all’esordio in Europa League. Dopo la sconfitta, il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

PELLEGRINI A ROMA TV+

“Abbiamo avuto molte occasioni oggi, è un momento così, bisogna compattarsi, abbiamo una partita di campionato da vincere, oggi purtroppo non è successo per le occasioni che abbiamo mancato in cui dobbiamo far meglio più che per gli errori difensivi”.

Spesso è anche una questione di centimetri, penso ad Udine il palo di Mancini di poter rimediare alla partita.

“Non bisogna smettere di avere entusiasmo, bisogna continuare a lavorare forte, cosa che facciamo sempre a Trigoria durante gli allenamenti, per come si preparano le partite ma è giusto e normale pensare che andrebbe fatto qualcosa di più”.

L’occasione c’è subito, è un periodo in cui si giocano tante partite e ci si può rivedere subito.

“Ci sono tante difficoltà, purtroppo ci manca qualche giocatore che poteva alternarsi con tutti quanti. Abbiamo raccolto qualche sconfitta e faremo in modo che non succeda più, ripartiremo con la vittoria subito lunedì”.

PELLEGRINI A SKY SPORT

Cosa vi è mancato e cosa non ha funzionato?

“Non ha funzionato il fatto che abbiano preso 2 gol. È mancato cinismo sottoporta, abbiamo creato e avuto occasioni e abbiamo fatto gol ma alla fine è andata così. Ora dobbiamo concentrarci e recuperare per le prossime”.

Che momento è?

“Potevamo fare più gol ma a volte va così, Mancini ha preso un palo ma non è una giustificazione. Abbiamo parlato e analizzato la sconfitta. Ci siamo detti di voler rientrare in campo e dominare le partite fin da subito. Oggi ci abbiamo provato, non mi ricordo di azioni pericolose da parte loro”.

Il girone si complica, c’è pressione?

“Più che avvertire la pressione dobbiamo fare di più. Anche lo scorso anno abbiamo avuto difficoltà all’inizio poi lavorando le cose sono andate bene, è questo quello che dobbiamo fare. Con i nuovi acquisti troveremo un equilibrio interno e questo ci aiuterà. Quello che è sicuro è che questa squadra darà sempre tutto per vincere le partite, purtroppo oggi non è accaduto”.

