Karsdorp, intervento al menisco riuscito: ora la riabilitazione a Trigoria. 5-6 settimane di stop

(F.BIAFORA) – Rick Karsdorp è finito sotto i ferri a St. Moritz. Dopo una sessantina di minuti della partita di Europa League contro l’Helsinki il terzino olandese aveva subito una lesione al menisco interno del ginocchio sinistro e ora è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per risolvere il problema. L’operazione, eseguita presso la Klinik Gut diretta dal Dott. Georg Ahlbäumer (dal febbraio 2021 è in piedi una collaborazione tra la Roma e la clinica svizzera di fiducia dei Friedkin), è perfettamente riuscita. I tempi di recupero sono stimati in circa 5-6 settimane: si è andati ad intervenire sulla stessa gamba già operata nel 2017 per la rottura del crociato nella sua prima partita con la maglia della Roma. Karsdorp era presente ieri pomeriggio sugli spalti dello Stadio Olimpico per seguire la sfida con l’Atalanta e, munito di stampelle, era apparso visibilmente dolorante nel sedersi al suo posto in tribuna. Questa mattina il calciatore classe 1995 è partito alla volta della Svizzera con un aereo privato messo a disposizione dalla famiglia Friedkin, anche loro presenti ieri al Foro Italico. Ora inizierà subito l’iter di recupero per rimetterlo a disposizione di José Mourinho tra la fine di ottobre e i primi giorni di novembre.

Anche la Roma tramite il sito ufficiale, ha diramato il bollettino medico circa le condizioni dell’olandese: “Rick Karsdorp è stato sottoposto in data odierna a intervento chirurgico al ginocchio sinistro per meniscectomia mediale. L’intervento, effettuato dal Professor Georg Ahlbäumer presso la Klinik Gut di St. Moritz, è terminato con successo. Il calciatore resterà nella clinica svizzera per poi iniziare a breve il ciclo di riabilitazione presso il Centro Sportivo Fulvio Bernardini.

