Fair Play Finanziario: Roma, Juventus, Milan e Inter multate. 5 milioni ai giallorossi, in caso di mancato rispetto degli accordi salirà fino a 35

Sono arrivate le sanzioni dall’Uefa per il Fair Play finanziario e coinvolgeranno 4 club italiani: Milan, Inter, Juventus e Roma. Come riportato nel comunicato, la violazione riguarda il mancato rispetto dei parametri nonostante gli ‘aggiustamenti’ del periodo Covid.

Sono le 8 società colpite in totale, oltre alle 4 italiane ci sono nella lista Monaco, Marsiglia, Besiktas e Psg. Sul totale delle multe comminate, pari a 172 milioni di cui 35 per la Roma, le società dovranno riconoscere all’Uefa il 15% (5 milioni il conto per la Roma) mentre il resto della cifra è condizionato al rispetto degli accordi pattuiti col “settlement agreement”. Qualora questo non avvenisse, annualmente l’Uefa tratterrà introiti derivanti da competizioni europee per i club coinvolti o direttamente versati dalle società. In più, dalla stagione 2023/24 in caso di mancato rispetto degli accordi non potranno essere iscritti 25 giocatori in lista Uefa ma 23, oltre a non poter inserire quei calciatori arrivati in finestre di mercato in cui il saldo risulta negativo.

Fonte: Uefa.com

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE