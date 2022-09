Empoli-Roma, l’analisi tattica: le varie situazioni di gioco – FOTO

Analizziamo le varie situazioni di gioco della gara vinta dalla Roma contro l’Empoli per 2-1. I giallorossi passano al Castellani con i gol di Dybala e Abraham. Diversi gli spunti da prendere in considerazione, come fatto dal nostro esperto Luca Fatiga (allenatore qualificato Uefa B, socio fondatore di CornerTraining e responsabile dei contenuti tecnici del portale allenaremania.com

Trovate tutti i suoi screen tattici sulla pagina instagram @screentattico).









Le scelte individuali possono determinare i risultati. Ibanez forza l’anticipo, affronta il duello offensivo e conquista il rigore.

Mancini in campo aperto soffre il duello con Satriano

Come si può apprezzare nei due screen, la Roma ha sofferto sui cross. Le marcature in area non vengono strette. In occasione del secondo screen l’Empoli riesce a stabilire una situazione di parità numerica, che la difesa giallorossa soffre.