Cristante raggiunge l’accordo con la Roma: rinnovo fino al 2027

Con il mercato chiuso e l’autunno ormai alle porte è scattato il tempo dei rinnovi in casa Roma che blinda un altro pilastro della squadra. Manca solo l’ufficialità, che arriverà più avanti, ma Bryan Cristante ha raggiunto un accordo con il club giallorosso per il rinnovo di contratto. Il centrocampista firmerà fino al 2027 per 3 milioni di euro netti a stagione più bonus. Dopo Pellegrini e Mancini un altro “senatore” dello spogliatoio della Roma si lega a doppio filo ai colori giallorossi. “Su Cristante non ci costruisci un centrocampo, ma sai che puoi sempre contarci”. Il refrain malevolo risuona spesso, ma la Roma e soprattutto José Mourinho sul centrocampista hanno sempre puntato.

Fonte: La Repubblica