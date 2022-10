As Roma: dal 22 al 29 novembre i giallorossi saranno in Giappone. Mourinho: “Sarà eccitante tornare lì”

La Roma sarà in Giappone durante la sosta per i Mondiali in Qatar. La società giallorossa ha reso noto in una nota ufficiale la sua partecipazione alla seconda edizione dell’EUROJAPAN CUP. La Roma volerà il 22 novembre, dove atterrerà il giorno dopo, e affronterà il Nagoya Grampus al Toyota Stadium il 25 novembre, mentre il 28 novembre la squadra sarà impegnata con lo Yokohama F. Marinos al Japan National Stadium.

Nella nota si riportano le parole di José Mourinho sulla tournée: “Sono lieto di portare i miei giocatori in Giappone a novembre per partecipare alla EuroJapan Cup – le parole del tecnico della Roma –. Non vedo l’ora di giocare contro il Nagoya Grampus e lo Yokohoma F. Marinos, due delle squadre migliori e più rinomate della J League”.

“Ho un ottimo ricordo delle mie precedenti visite in Giappone e so quanto i tifosi di quel Paese amino il calcio, quindi è molto eccitante avere l’opportunità di tornare nel Paese ancora una volta – e per i miei giocatori di potersi mettere alla prova contro un grande avversario e di fronte a una folla straordinaria”.

