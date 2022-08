TIAGO PINTO: “Dispiaciuti per Wijnaldum, ma questo è il calcio. Sostituto? Valuteremo”

Il general manager della Roma Tiago Pinto ha parlato prima del match contro la Cremonese, soprattutto della situazione di Gini Wijnaldum:

“Dispiace a tutti perché vivevamo un’ondata positiva, ma questo è il calcio e non possiamo lamentarci. Dispiace per il ragazzo. Lui è molto positivo, ora dobbiamo capire cosa sia meglio per lu. Voglio ringraziare i pochi media che non hanno cercato un colpevole, tutti abbiamo una responsabilità, chi ha cercato un colpevole e ha messo in mezzo il nome di un calciatore… Noi siamo una famiglia, mi dispiace questa conseguenza però faccio i complimenti ai giornalisti che quella non era la strada giusta da seguire”.

Sul mercato: “Sono stati momenti difficili per noi e per Wijnaldum, valuteremo cosa fare, cercheremo sempre il meglio per la squadra e per i nostri tesserati”.

Su Zaniolo: “Ho parlato 30-35 volte di lui. Sta bene, ho sempre detto che l’anno scorso sarebbe stata difficile per lui dopo l’infortunio. Non possiamo parlare troppo quando il mercato è aperto, il giorno 2 settembre parleremo ma adesso pensiamo alla Cremonese”.