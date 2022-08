Roma-Shakhtar, tutte le info: apertura cancelli alle 18:15, presentazione squadra alle 19:45. Un’ora dopo il fischio d’inizio (COMUNICATO)

Tramite una nota apparsa sul sito ufficiale del club, la Roma ha voluto condividere un recap del programma riguardante l’amichevole con lo Shakhtar Donetsk, che si giocherà domenica 7 agosto alle ore 20:45. Ecco il comunicato: “Primo appuntamento della stagione in casa, anche se amichevole. È Roma-Shakhtar Donetsk, una gara dal sapore europeo in un Olimpico sold out.

Si preannuncia un’altra serata da brividi, in uno stadio di nuovo enormemente giallorosso, gonfio di amore e passione.

Ecco alcune indicazioni utili da seguire attentamente per vivere al meglio l’evento.

L’accesso allo stadio

Per questa partita, viale delle Olimpiadi sarà completamente interdetto al traffico veicolare e pedonale. I possessori di biglietto di Curva Sud Centrale, Curva Sud Laterale e Tribuna Monte Mario Sud potranno entrare nei rispettivi settori utilizzando l’accesso De Bosis.

In alternativa saranno disponibili i varchi di accesso di via Franchetti (ingresso lato Piscine su Lungotevere Fellini).

Apertura cancelli

L’apertura dei cancelli è prevista per le 18:15, un’ora e mezza prima della presentazione, due ore e trenta dal fischio d’inizio del match.

Visto il grande afflusso – sono previsti oltre 65mila spettatori sugli spalti – il Club raccomanda ai propri sostenitori di recarsi allo stadio con congruo anticipo.

Un punto assistenza per i tifosi romanisti verrà allestito su viale delle Olimpiadi.

Parcheggi disabili

I parcheggi riservati ai possessori di pass auto disabili saranno disponibili esclusivamente presso l’area dello Stadio Dei Marmi. Per accedervi sarà obbligatorio esibire al personale addetto ai controlli il contrassegno del parcheggio ed il biglietto per la partita.

Il personale, per garantire un corretto utilizzo dei parcheggi riservati, potrebbe verificare l’effettiva presenza a bordo della persona con disabilità titolare del parcheggio. I parcheggi saranno accessibili sino ad esaurimento dei posti disponibili.

La presentazione

Alle 19:45 inizierà la passerella della presentazione dei giocatori, che verranno annunciati uno ad uno dallo speaker. Dai nuovi acquisti, fino ai volti già noti e freschi vincitori della UEFA Conference League 2022.

Sarà uno spettacolo tutto da gustare, imperdibile. Per questo va ricordata la raccomandazione di presentarsi prima allo stadio, per non perdersi nulla.

Punti vendita

Presso le zone della Tribuna Monte Mario e della Tribuna Tevere saranno allestiti degli store dove poter acquistare materiale ufficiale.

