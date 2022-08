Brutte notizie per Josè Mourinho, che al minuto 28 di Roma-Monza deve sostituire Marash Kumbulla. Per il difensore albanese problema al flessore sinistro, sarà da valutare nei prossimi giorni. Non solo Kumbulla: nemmeno Stephan El Shaarawy, peraltro subentrato a Dybala, è riuscito ad arrivare alla fine della partita. Per il Faraone problema alla coscia destra, anche le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni.