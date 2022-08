Juventus-Roma, ABRAHAM: “Partita difficile, nella ripresa siamo venuti fuori. Squadra in crescita”

Dopo Juventus-Roma l’attaccante giallorosso Tammy Abraham, autore del pari giallorosso, ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

ABRAHAM A DAZN

Sei soddisfatto?

“Sì, è stata una partita difficile (in italiano, ndr). Siamo contenti del pari, abbiamo dovuto lottare tutta la partita ed è merito della Juve che nel primo tempo ci ha messo in difficoltà. Nella ripresa siamo venuti fuori”.

C’è la crescita del gruppo?

“Sì, stiamo migliorando. Sono arrivati nuovi calciatori che si stanno integrando, ma la squadra è in crescita. Due vittorie e un pari contro una buona squadra, dobbiamo continuare così”.

Prima rete, ti stava pesando non segnare?

“No, non sono mai stato stressato, resto tranquillo. Conosco le mie capacità, sapevo che era questione di tempo e devo continuare”.

Hai detto qualcosa a Dybala per l’assiste?

“Nello spogliatoio gli darò un abbraccio, era una partita delicata per lui nel suo ex stadio e sono contento che abbia fatto una buona partita e l’assist per il mio gol”.