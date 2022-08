Juventus: lesione di basso grado all’adduttore sinistro per Di Maria, verrà valutato tra 10 giorni

Brutte notizie per la Juventus: ieri sera nel corso della vittoria per 3-0 contro il Sassuolo nella prima giornata di campionato si è fermato Angel Di Maria. L’argentino, ieri in gol, è stato costretto a lasciare il campo al 66′ per un problema all’adduttore sinistro ed oggi ha svolto gli esami per valutare l’entità dell’infortunio. È, dunque, a rischio la sua presenza contro la Roma, sfida in programma il 27 agosto alle 18.30 all’Allianz Stadium.

In seguito la Juventus ha fornito tramite un comunicato gli aggiornamenti sulle condizioni di Di Maria: “È stato sottoposto questa mattina ad accertamenti radiologici presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Tra 10 giorni verrà nuovamente rivalutato”.

Fonte: Juventus.com

