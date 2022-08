La Cremonese fa sul serio per Felix e formula la prima offerta per l’attaccante giallorosso. Come riporta dal cronista Nicolò Schira, il club grigiorosso avrebbe offerto 7 milioni di euro per il giovane attaccante ghanese.

Tiago Pinto sta cercando di chiudere questa operazione per dare il via libera al tesseramento di Andrea Belotti. La volontà della Roma è quella di completare le due trattative entro la fine del week end.