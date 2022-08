Calciomercato Roma: Calafiori al Basilea, visite mediche per Diawara all’Anderlecht. Accordo col Fulham per Kluivert, Reggina su Bouah

Ultimi giorni di mercato e la Roma, tra gli arrivi di Belotti e Camara, lavora anche alle operazioni in uscita. Sono diversi, infatti, i giocatori che Tiago Pinto dovrà piazzare. Questi gli aggiornamenti sulle principali trattative:

Arrivano aggiornamenti sul passaggio di Kluivert al Fulham, con il prestito che si trasformerà in obbligo di riscatto alla prima presenza del giocatore olandese.

Fonte: Il Tempo

La Reggina continua la ricerca di un terzino destro. Come scritto su Twitter da Alfredo Pedullà, i granata non sono più disposti ad aspettare Bayeye e hanno virato su Bouah, classe 2001 della Roma. Piace anche Ferrarini della Fiorentina.

La #Reggina non aspetta più #Bayeye e va a sorpresa su #Bouah, terzino destro 2001 della #Roma. In lizza anche #Ferrarini della #Fiorentina. Stasera nuovo contatto per #Hernani — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 30, 2022



Tris di cessioni in arrivo da parte di Tiago Pinto: Kluivert passa al Fulham in prestito con obbligo di riscatto, a condizioni facili, per 9,5 milioni oltre al 20% della futura rivendita. Dopo le visite mediche già completate, Diawara diventerà un giocatore dell’Anderlecht a titolo definitivo per 3 milioni, bonus inclusi, oltre al 50% della futura rivendita. Per Calafiori, infine, diretto verso il Basilea: 1,5 milioni, compresi bonus, oltre al 40% della futura rivendita.

Fonte: sky sport

– Come riporta Gianluca Di Marzio, per Kluivert al Fulham è stato raggiunto l’accordo. Mentre Diawara ha completato le visite mediche con l’Anderlecht.