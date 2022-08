Biglietti: in vendita il pack per le partite casalinghe con Atalanta, Lecce e Napoli a partire da 79 euro (COMUNICATO)

La Roma chiama i tifosi allo Stadio Olimpico. Dopo l’esperimento provato anche nella scorsa stagione, la società giallorossa ha messo in vendita i biglietti per le partite casalinghe contro Atalanta, Lecce e Napoli. Il costo del pacchetto parte da 79 euro nel caso in cui si volessero acquistare i tagliandi in Curva Nord. Il comunicato della Roma:“Bastano 79 euro per assicurarsi un posto all’Olimpico per le tre partite casalinghe successive all’impegno con il Monza: Atalanta, Lecce e Napoli.

Torna infatti il Pack e torna quindi la possibilità di risparmiare per acquistare i biglietti di tre match, di cui due “big” sulla carta: con l’Atalanta il 18 settembre e con il Napoli il 23 ottobre (ma date e orari sono da confermare).

Il pacchetto, che parte da 79 euro – ossia, il costo del Pack in Curva Nord – e che propone prezzi vantaggiosi rispetto a quello dei singoli biglietti, può essere acquistato dalle ore 12 di giovedì 11 agosto”.



Fonte: asroma.com

