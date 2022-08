La passione dei tifosi della Roma non conosce confini e i numeri lo testimoniano: in circa 6 ore, sono quasi 4mila i pack 3 gare acquistati dai sostenitori giallorossi per assistere alle sfide di Serie A contro Atalanta, Lecce e Napoli. Ma non solo: numeri importantissimi anche per quanto riguarda gli abbonamenti per le coppe, che risultano venduti per oltre 15mila unità con la chiusura vendite per gli abbonati fissata per il prossimo 24 agosto.