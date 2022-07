Nonostante la convincente vittoria contro il Tottenham, Mourinho dovrà fare i conti con qualche giocatore uscito non al meglio delle condizioni. Stiamo parlando del Capitano Lorenzo Pellegrini che nel finale ha preso una gomitata sul sopracciglio destro che gli ha comportato quattro punti di sutura. Problemi anche per Zalewski uscito al 60′ per un fastidio alla caviglia. Dovrebbe essere di lieve entità.