RUI PATRICIO: “Da giocatore più esperto devo dare l’esempio. Sono arrivati calciatori importanti. Dybala grande acquisto, potremo crescere con lui” (VIDEO)

Dal ritiro in Portogallo interviene il portiere della Roma Rui Patricio che, in esclusiva ai microfoni dell’emittente televisiva, ha parlato di diverse tematiche: obiettivi, situazione attuale della squadra e anche l’arrivo in giallorosso di Paulo Dybala gli argomenti sfiorati nell’intervista. Di seguito le parole del portiere portoghese:

“Sono arrivati calciatori importanti che aumentano la qualità del gruppo e della squadra. Questo per me è importante, sono sicuro che ci aiuteranno a fare una grande stagione. Credo che siano acquisti funzionali a quelli che sono gli obiettivi e i progetti“

Sul fatto di essere un giocatore esperto: “La cosa più importante è l’esempio che diamo, a Svilar ma anche a Pietro Boer. Il modo in cui lavoriamo, come ci gestiamo anche fuori dal campo e ciò innesca una dinamica positiva perché come portieri ci alleniamo insieme. Se si dà il massimo cresce la qualità dell’allenamento. I giovani devono adeguarsi a questo ritmo e ne beneficiano. L’esempio migliore che si possa dare è mostrare l’intensità con cui si lavora e come ci si gestisce fuori dal campo“.

“Dybala? Lo conoscevo già da avversario, avendolo affrontato con la Juventus. Tutti conoscono Dybala – le sue dichiarazioni -. È un giocatore molto importante per le qualità che possiede e per quello che può aggiungere a questa squadra. Sono certo che potremo crescere molto con lui, è sicuramente un grande acquisto della società. Siamo felici che sia un nostro compagno di squadra e sono sicuro che ci aiuterà a raggiungere i nostri obiettivi”.

Fonte: Sky Sport

