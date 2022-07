Darboe, grave infortunio per il centrocampista: lesione al legamento crociato. Nei prossimi giorni l’intervento a St.Moritz

Un inizio stagione da incubo per Ebrima Darboe. Il centrocampista della Roma è dovuto uscire dal campo nell’amichevole contro la Portimonense per un problema al ginocchio che subito aveva fatto spaventare tutti. E la diagnosi successiva agli esami strumentali effettuati una volta tornato in Italia non hanno fatto altro che confermare i timori dei primi minuti: c’è una lesione del legamento crociato del ginocchio destro e sarà necessario un intervento chirurgico per risolvere il problema (sarà effettuato nei prossimi giorni).

Anche la Roma, sui propri canali social, conferma la diagnonsi per Ebrima Darboe. Il centrocampista giallorosso nei prossimi giorni si sottoporrà a intervento chirurgico per la lesione del legamento crociato del ginocchio destro presso la Klinik Gut di St.Moritz, diretta dal Dott. Georg Ahlbäumer.