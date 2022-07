Corner Training, oltre a Zalewski e Calafiori anche Bouah si allena in vista dell’inizio della stagione

Il lavoro preparatorio al ritiro è diventato una pratica sempre più importante per i calciatori. Ormai è quasi impossibile staccare completamente la spina come avveniva un tempo, magari per più di un mese consecutivo. Tra schede consegnate dai preparatori ai ragazzi e allenamenti personalizzati, ognuno cerca di tenersi in forma per soffrire meno al momento del raduno. Già qualche giorno fa avevamo parlato del lavoro svolto da Nicola Zalewski e Riccardo Calafiori con Corner Training, agli ordine di Dario Maggesi, preparatore atletico e istruttore funzionale e tutto il suo staff. Almeno 1 tecnico specializzato segue al massimo 4 calciatori, proponendo esercizi mirati alla coordinazione e all’agilità. Al programma si è unito ultimamente anche una vecchia conoscenza della prima squadra della Roma e della Primavera, ovvero Devid Eugene Bouah. Il classe 2001 è reduce da due stagioni in prestito a Cosenza e Teramo ed è legato ai giallorossi con un contratto in scadenza nel 2024. Alcune indiscrezioni parlano di un passaggio al Cittadella per il terzino destro, sempre con la formula del prestito.

Oltre a lui anche una promettente presenza femminile, ovvero Chiara Manca che inizierà il raduno lunedì prossimo con la Roma femminile e disputerà il prossimo campionato di Serie A.