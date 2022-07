Calciomercato Roma, dalla Spagna: vicina la firma di Isco coi giallorossi

Isco sarà il sostituto di Mkhitaryan alla Roma. E’ quanto sostiene e riporta il quotidiano spagnolo parlando di “firma vicina”, con possibile accordo definitivo la prossima settimana, per il centrocampista spagnolo, svincolatosi dal Real Madrid, col club allenato da Mourinho.

Proprio la presenza di Jorge Mendes, che cura anche gli interessi di Isco, faciliterebbe la trattativa. Non mancano le pretendenti per lo spagnolo classe 1992: Siviglia e Betis in Spagna, oltre al Newcastle in Premier League.

Fonte: as.com

