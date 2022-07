Calciomercato Roma, dalla Francia: il Marsiglia insiste per Veretout. Anche il Milan prepara l’offerta

Dopo la partenza di Kamara, il Marsiglia è alla ricerca di un centrocampista centrale da regalare a Tudor. Come scrivono dalla Francia, per la dirigenza del club marsigliese il nome preferito resta quello di Jordan Veretout. La trattativa potrebbe sbloccarsi grazie agli ottimi rapporti tra i club, con il presidente Pablo Longoria che nei giorni scorsi ha riaperto personalmente le operazioni per riportare il giocatore in Francia. La trattativa prosegue con buone probabilità di andare in porto.

Fonte: www.lequipe.fr

