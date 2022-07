As Roma: due giorni alla scadenza dell’Opa. Il club “L’obiettivo è più vicino che mai”

Mancano 2 giorni alla fine dell’Opa, e la Roma, con un comunicato, ha ringraziato tutti coloro che hanno già ceduto le loro quote e invitato a farlo coloro i quali ancora non lo hanno fatto. Al traguardo valido per il delisting, il 95%, manca solo lo 0,9%. Questo il comunicato:

“Grazie a tutti coloro i quali, dal 13 giugno 2022 a oggi, hanno già espresso la volontà di rinforzare il progetto giallorosso aderendo all’offerta pubblica di acquisto volontaria promossa da Romulus and Remus Investments LLC, di cui Dan Friedkin possiede indirettamente il 100%. A due giorni dalla scadenza (venerdì 22 luglio), l’obiettivo prefissato è più vicino che mai. Al traguardo del 95% manca lo 0,9% del capitale e non verrà effettuato alcun rilancio sul premio di 0,45€ ad oggi previsto. L’incremento del corrispettivo dell’offerta sarà valido anche per i tanti azionisti che, in queste settimane, hanno già manifestato la propria volontà di aderire all’offerta, potendo così ottenere un premio economico e gli esclusivi vantaggi di Assist Club.”

Fonte: Asroma.com

