Ufficiale: accordo tra Roma e Fendi per i prossimi 2 anni. Il Ceo Berardi: “Nuovo step del club verso l’eccellenza internazionale”

La notizia dell’accordo tra la Roma e Fendi viene ufficializzata dal club giallorosso con una nota ufficiale che riporta anche le parole di Pietro Berardi, Chief executive officer del club giallorosso: “Questa partnership costituisce un nuovo step del Club verso l’eccellenza internazionale, mantenendo allo stesso tempo un senso profondo di appartenenza romana. Ciò che FENDI e l’AS Roma rappresentano insieme per la città di Roma, per la sua storia e le sue tradizioni parla da sé, ed è stato questo il principale motore della collaborazione che abbiamo creato”.

“Questa collaborazione senza precedenti tra FENDI e la AS Roma nasce da valori e origini comuni, in una celebrazione della città di Roma e di due aziende che vi sono nate, l’una poco dopo l’altra: FENDI nel 1925 e l’AS Roma nel 1927” ha commentato invece Serge Brunschwig, Presidente e Amministratore Delegato di FENDI.

Fendi entra per la prima volta nel mondo del calcio con una partnership con l’As Roma per le prossime stagioni calcistiche 2022-2023 e 2023-2024. Il marchio disegnerà gli outfit ufficiali per i giocatori giallorossi, che saranno dotati sia di un set di completi formali che di una selezione di capi casual. La stilista Silvia Venturini Fendi ha scelto una palette color blu scuro, insieme con i colori sociali del club, il giallo e il rosso scuro.

Serge Brunschwig, chairman e ceo di Fendi: “La collaborazione tra Fendi e la As Roma nasce da valori e origini comuni, in una celebrazione della città di Roma e di due aziende che sono nate qui, l’una poco dopo l’altra“.

Silvia Fendi: “L’idea dietro questa collaborazione è quella di reinterpretare codici e valori di Fendi e dell’As Roma creando un punto d’incontro tra lo sport e il mondo della moda attraverso un denominatore comune, ossia le radici romane e un forte legame con la Città eterna“.

