Andrea Belotti non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro dopo aver detto no al rinnovo con il Torino. E si fa avanti la Roma: nelle ultime ore c’è stato un sondaggio del club giallorosso con i suoi agenti, per comprenderne richieste e situazione di mercato. Alla finestra per Belotti c’è sempre il Monaco, che segue la vicenda dopo aver presentato una proposta alla punta e attende la sua risposta.

Fonte: Tuttomercatoweb.com