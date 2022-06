Riccardo Calafiori potrebbe lasciare la Roma e come riporta il sito dedicato al calciomercato, la Salernitana è alla ricerca di rinforzi sulle fascia in vista della prossima stagione. I granata sono interessati al giovane giallorosso e il neo direttore sportivo Morgan De Sanctis avrebbe presentato un’offerta al club capitolino di 2 milioni di euro più bonus per il suo acquisto.

Fonte: tmw.com

