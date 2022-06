Aggiornamenti dal botteghino della Roma che fa già registrare numeri importanti in vista della prossima stagione. Raggiunta la quota dei 30 mila abbonamenti sottoscritti per la Serie A 2022/23. Il club giallorosso ha annunciato il traguardo raggiunto sui social. “Grazie, non vediamo l’ora di ricominiciare”, recita il post sul profilo Twitter ufficiale del club.