Serie A, votato l’anticipo di Torino-Roma. Casini annuncia: “Si giocherà venerdì 20 maggio, l’Assemblea ha votato all’unanimità”

Arriva l’annuncio del Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini: Torino-Romaverrà anticipata al venerdì sera – 20 maggio – per mettere a disposizione dei giallorossi un giorno in più per preparare la finale di Conference League contro il Feyenoord, in programma il prossimo 25 maggio. “La Roma giocherà di venerdì come richiesto –annuncia Casini al termine dell’Assemblea di Lega -. Decisione che è stata unanime. Siamo tutti contenti del fatto che la Roma disputerà la finale della Conference League”.

“Le altre che giocheranno per l’Europa rispetteranno il principio di contemporaneità – continua il numero 1 della Lega – scendendo in campo o tutte sabato o domenica, ma si deciderà dopo la penultima giornata”.