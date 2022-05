Cambio in vista sulla panchina della Roma Primavera: secondo le indiscrezioni del giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, Alberto De Rossi lascerà la Primavera giallorossa a fine stagione. Per sostituirlo sembra favorito l’attuale tecnico del Teramo Federico Guidi, che in passato ha allenato anche la Primavera della Fiorentina.

Nella rassegna stampa odierna, oltre alla possibilità Guidi, è circolata anche l’ipotesi Alberto Aquilani, attualmente alla guida della Primavera viola.