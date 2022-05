Roma-Feyenoord, l’ultima speranza sta nella vendita libera dell’Uefa: 10mila biglietti rimasti

I tifosi della Roma e del Feyenoord che non hanno ancora il biglietto per la finale di Conference League di Tirana del 25 maggio possono sperare nella vendita Uefa: ci si deve registrare sul sito e poi, da martedì alle 12, sperare di riuscire ad acquistare un tagliando (media prezzo dagli 80 ai 125 euro). Non c’è un numero ufficiale, ma si parla di circa 10mila biglietti messi in vendita per tutti gli appassionati di calcio, senza vie preferenziali.

Per il resto la gestione organizzativa è la stessa delle finali di Champions ed Europa League: hotel scelti dalla Uefa, percorsi obbligati, tutto deciso a tavolino al momento del sorteggio delle semifinaliste, poca possibilità di cambiare le carte in tavola. L’Arena Kombetare di Tirana può ospitare 21mila spettatori, visti i cuscinetti per motivi di sicurezza saranno 19mila. Alle tifoserie è stata riservata la parte sostanzialmente laterale (se fosse l’Olimpico, lo spicchio dei romanisti sarà tra la tribuna Tevere e i Distinti Sud) e in totale saranno poco meno di 8mila i sostenitori della Roma e del Feyenoord.

Lo schema è quello già adottato dalla Uefa in occasione degli Europei: no al tagliando cartaceo. Nei prossimi giorni a chi ha il prezioso ticket virtuale verrà chiesto di installare un’App dove sarà caricato il titolo d’accesso vero e proprio.

Fonte: gazzetta.it

VAI ALL’ARTICOLO ORIGINALE