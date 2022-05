Nei giorni precedenti la Roma aveva aperto il sorteggio, riservato agli abbonati, per partecipare alla finale di Conference League. Oggi alle ore 12:00, invece, la Uefa ha aperto la vendita dei rimanenti biglietti per la finale tra Roma e Feyenoord di mercoledì 25 maggio alle ore 21:00. Tagliandi andati sold out in pochissimo tempo, come annunciato dalla Uefa sul proprio sito.