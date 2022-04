Trigoria: nuovo campo di allenamento in arrivo

Con una stagione da terminare e obiettivi ancora da inseguire, la Roma continua a pianificare anche il futuro e rinnova in parte anche le strutture di allenamento. Come riporta il quotidiano romano il club giallorosso ha infatti approvato la costruzione di un nuovo campo di allenamento all’interno del centro sportivo di Trigoria. Il nuovo terreno, in erba naturale, verrà utilizzato dalla prima squadra e anche dalla Primavera giallorossa.

I lavori erano iniziati sotto la gestione Pallotta, poi si erano fermati per via del Covid e per qualche ostacolo relativo ad un consorzio di abitazioni residenziali prossimo al centro sportivo. Il progetto però ha ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie e il nuovo campo potrebbe essere quindi pronto per la prossima stagione. Si tratterà del quarto campo d’allenamento in erba naturale a Trigoria, che ne conta altri due in erba sintetica. Costo dell’opera 700 mila euro. La grande attenzione ai particolari da parte del club giallorosso ha portato anche al cambio della ditta responsabile della manutenzione.

Fonte: Il Tempo / Corsport