Domani potrebbe essere il giorno del ritorno di Leonardo Spinazzola all’Olimpico. Come riferisce il sito del giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, l’esterno giallorosso domani potrebbe tornare tra i convocati. Sembra presto per giocare, ma lo staff tecnico giallorosso vorrebbe far provare di nuovo a Spinazzola la sensazione di far parte del gruppo squadra. L’esterno giallorosso è a un passo dal rientro.

Fonte: Gianlucadimarzio.com

