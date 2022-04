Napoli-Roma, SPALLETTI: “La panchina avversaria monta addosso all’arbitro. Di Bello? Ha agito correttamente”

Al termine di Napoli-Roma anche Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni. Eccone una sintesi da DAZN:

Deluso dal risultato?

“Devo valutare anche i periodi che attraversiamo. Per lunghi tratti abbiamo giocato un buon calcio, tenendo in pugno la partita. Il risultato ci penalizza in classifica, ma rende giustizia a quello che si è visto in campo. Nel primo tempo potevamo trovare anche il secondo gol, poi abbiamo sofferto”.

Una replica alle lamentele di Mourinho?

“No, nessuna replica. Dico solo che da quando sono qui sono il primo ad aver chiesto alla mia panchina di contenersi e di non avere reazioni esagerate. Come è stato oggi. Mentre la squadra ospite fa sempre la voce grossa, monta addosso all’arbitro in molte occasioni. Io non lo farei, possono condizionare l’andamento”.

Si riferisce all’atteggiamento della Roma?

“Non solo della Roma. Noi siamo seduti e facciamo fare agli arbitri il loro lavoro. Di Bello? E’ stato richiamato giustamente al VAR per concedere un rigore che non aveva visto. Ha agito correttamente”.