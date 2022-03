SAMPDORIA-ROMA: info biglietti. Settore ospiti a 25 euro, in vendita da domani

Dopo la sosta per le Nazionali, il primo impegno della Roma sarà in casa della Sampdoria: la sfida, valida per la 31a giornata di campionato, è in programma domenica alle 18.00 a Marassi. Il club giallorosso ha comunicato le modalità per acquistare i biglietti per il settore ospiti:

In vista di Sampdoria-Roma, la prevendita dei biglietti per il settore ospiti del Luigi Ferraris parte martedì 29 marzo alle 10.

La partita è in programma domenica 3 aprile alle ore 18, vale la trentunesima giornata di campionato.

I tifosi giallorossi potranno acquistare i tagliandi al prezzo di 25 euro sul circuito TicketOne: sia nei punti vendita abilitati sul territorio nazionale, sia on-line su sport.ticketone.it.

Per maggiori informazioni, visita il sito sampdoria.it.

Fonte: Asroma.com

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE