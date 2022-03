Roma-Lazio, ABRAHAM: “Emozioni incredibili, che bello vincere il derby. Peccato per il terzo gol…”

L’attaccante Tammy Abraham, autore di una doppietta nel derby, ha parlato al termine della partita ai microfoni di DAZN:

Quante emozioni stasera?

“Non ho parole, emozioni incredibili, il pubblico ci ha supportato dal primo all’ultimo minuto. Sapevo che il derby era speciale, ne parlano tutti in città. Contribuire alla vittoria con una doppietta è incredibile”.

Il segreto per essere già un trascinatore della Roma?

“Merito di mister e compagni, mi stanno aiutando tantissimo e mi hanno fatto sentire subito integrato. Quando il gruppo è unito si possono fare grandi cose. La Roma ha investito molto su di me e voglio ripagarla”.

Quali obiettivi ti poni in questo finale di stagione?

“Potevo fare meglio, segnare il terzo gol. Ho sbagliato, poteva essere la mia tripletta in Italia, di solito non sbaglio. Ma abbiamo vinto e sono contentissimo”.

Come va con l’italiano?

“Sto migliorando, spero in 1-2 mesi di poter fare interviste in italiano. Per ora preferisco in inglese per esprimere meglio le mie sensazioni”.