Calciomercato Roma: passi avanti per Xeka, c’è il gradimento del portoghese. Si allontana Renato Sanches

In principio era Xhaka, ultimamente pare Xeka. Negli ultimi giorni ha preso vigore la candidatura del centrocampista portoghese del Lille, col contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Classe 1994, compirà 28 anni a novembre, dopo 5 anni con il primo di prestito al Dijon, ora Xeka sembra pronto a lasciare il club transalpino col quale in questa stagione, per ora, ha disputato 29 presenze con 3 gol e un assist.

Secondo le ultime indiscrezioni la Roma ha fatto un sondaggio per il giocatore che ha già fatto sapere di gradire la destinazione giallorossa. Negli ultimi tempi, si era parlato anche di un altro giocatore di proprietà del Lille, Renato Sanches, le cui possibilità di trasferirsi a Roma il prossimo anno, sembrano diminuire sempre più col passare del tempo.

