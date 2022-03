Calciomercato Roma: niente rinnovo per Dybala, la Juventus pensa a Zaniolo

Sarà addio tra Paulo Dybala e la Juventus: non ci sono le condizioni per un nuovo contratto e l’argentino lascerà il club al termine della stagione a naturale scadenza. Questa mattina l’entourage del giocatore si è presentato alla Continassa per riprendere i dialoghi ma le parti sono rimaste lontane. Per lui alla finestra ci sono Inter, Tottenham, Barcellona e Atletico Madrid.

Secondo l’edizione online del quotidiano sportivo, per sostituirlo la Juve potrebbe ora puntare tutto sul giallorosso Nicolò Zaniolo, più volte accostato ai bianconeri.

Fonte: gazzetta.it

