Torna di moda un nome accostato già in passato alla Roma: quello di Julian Weigl,centrocampista tedesco in forza al Benfica. Stando a quanto riporta la versione online del quotidiano tedesco, Josè Mourinho avrebbe individuato nel classe ’96 ex Borussia Dortmund il profilo giusto per rinforzare la propria linea mediana. Il giocatore, però, gode di diversi estimatori. Fra questi anche il Milan, che come i giallorossi avrebbe messo gli occhi su di lui per giugno.

Fonte: Sportbild.bild.de

VAI ALL’ARTICOLO ORIGINALE