Bryan Cristante potrebbe lasciare la Roma: Mourinho vuole rivoluzionare la mediana giallorossa e l’ex Atalanta potrebbe essere uno dei sacrificati in quel settore del campo e si parla di una cifra intorno ai 15 milioni di euro. Secondo quanto riferisce il sito dedicato al calciomercato, la trattativa per il rinnovo tra la società giallorossa e il centrocampista azzurro sarebbe in una fase di stallo e andrebbe registrato un contatto tra Cristantee la Juventus.

Fonte: Tuttomercatoweb.com

