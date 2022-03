La notizia già circolata ieri in Italia, rimbalza in Spagna trovando ulteriori conferme: Diogo Dalot sarà con molta probabilità un giocatore della Roma nella prossima stagione, come ribadisce, secondo le proprie fonti, il portale di calciomercato spagnolo. L’affare avrà un costo di 10 milioni di euro per il club giallorosso, con un quadriennale da 2,5 milioni a stagione per il terzino portoghese.

Fonte: Todofichajes.com

