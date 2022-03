Calciomercato Roma: accordo praticamente raggiunto per Svilar, in scadenza a giugno. Si cerca una soluzione per non fare uno sgarbo al Benfica

Il calciomercato non si ferma mai, anche in relazione alla Roma: secondo quanto riferisce l’esperto di calciomercato i giallorossi avrebbero individuato il proprio obiettivo per la porta. Si tratta di Mile Svilar, estremo difensore classe 1999 di proprietà del Benfica. Confermate le voci portoghesi secondo cui Tiago Pinto avrebbe messo gli occhi sul serbo nato ad Anversa con il contratto in scadenza la prossima estate. Il gm giallorosso, però, dati i buoni rapporti con la sua ex società, starebbe studiando una soluzione affinché il Benfica possa trarre comunque qualche beneficio dal trasferimento del suo portiere – una soluzione potrebbe essere una possibile percentuale sulla futura rivendita.

Josè Mourinho potrebbe dunque ritrovarsi ad allenare il portiere di cui tanto bene aveva parlato nel 2017, dopo un Manchester United-Benfica di Champions League: “Questo è un ragazzo bestiale. Un fenomeno assoluto“, aveva detto lo Special One. Ma la Roma, per accaparrarselo, dovrebbe battere la concorrenza: per Svilar si registrano infatti offerte da parte di alcuni club portoghesi.

Conferme sull’indiscrezione arrivano anche da un altro esperto di mercato come Fabrizio Romano che su Twitter scrive come la Roma sia in “colloqui avanzati” con Svilar e che l’accordo è pressoché raggiunto. Ora i giallorossi cercheranno un modo per non strapparlo completamente a zero al Benfica, l’ex club anche di Tiago Pinto.

Anche per Filippo Biafora “la Roma ha in pugno Mile Svilar”. Si cerca una quadra per non fare uno sgarbo al Benfica, conferma anche il giornalista de ‘Il Tempo’ su Twitter.