Altro tutto esaurito in vista per la Roma. Nonostante il momento poco felice in campionato la risposta dei tifosi giallorossi è sempre positiva e sarà così anche per il prossimo match di Serie A di sabato prossimo, quando all’Olimpico arriverà il Verona. Per la sfida tra l’undici di Mourinho e l’Hellas possibile un altro sold out: restano infatti a disposizione poco meno di mille biglietti per la sfida di sabato. Circa 500 i tifosi ospiti previsti.