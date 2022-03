Per gli altri rinnovi spunta anche il nome di Smalling

Tiago Pinto non cambia strategia. Nonostante sia diventato ufficiale il prolungamento di Mancini, cosa che potrebbe legittimare (si fa per dire) altri procuratori a bussare per i rinnovi dei loro assistiti, il gm della Roma non ha intenzione di anticipare i tempi: eventuali rinnovi saranno affrontati a fine stagione.

Non sono pochi i giocatori che sono in attesa di novità riguardo la loro condizione contrattuale: Cristante (assistito da Riso, lo stesso di Mancini). Veretout (Giuffredi). Zaniolo (Vigorelli), Mkhitaryan (Raiola). nomi ai quali bisogna aggiungere anche quello di Smalling. Non più tardi di qualche giorno fa a Trigoria si è presentato il procuratore dell’inglese, James Featherstone, per incontrarsi con Pinto. Motivo, capire le intenzioni della società a proposito del difensore che ha un contratto in scadenza nel giugno del 2023. Di fatto, un primo approccio tra le parti, con la Roma che come detto ha rimandato qualsiasi ulteriore discussione a fine stagione, quando peraltro la società avrà anche risposte sulla tenuta fisica del centrale ex Man Utd. Per gli altri non sono previste novità.

Fonte: Il Romanista