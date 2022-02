Party anni Ottanta e foto sui social: la Roma spensierata fa arrabbiare i tifosi

Una parte della rosa giallorossa ha festeggiato mercoledì sera il compleanno di Rui Patricio.Nella villa di Casal Palocco, sua moglie Vera ha costruito una bella serata con la sola condizione che gli ospiti vestissero secondo la moda degli anni 80 e portassero con sé un segnale forse del vintage in corso. Quindi abbiamo visto una specie di nostalgico ritorno a delle origini che per la maggior parte degli invitati erano assolutamente immaginarie (c’erano Oliveira, Pellegrini, Kumbulla, Mancini, Ibanez, Cristante e Fuzato). Unico neo, di tutta questa legittima storia, e unico limite di questa serata trascorsa in serenità, inclusi la drag queen e i giochi pirotecnici, sono state le divulgazioni social. Lo sappiamo come funziona la genetica della rete. Ormai postare foto non è più raccontare il proprio vissuto, diffondere brandelli di ipotetica gioia: diventa subito esibizione sfacciata. E così è stato anche stavolta. La gente l’ha presa male. I tifosi hanno subito pensato: la Roma va maluccio e voi ve la godete? Dal party alla partyta? Il Verona non vi ricorda niente (sconfitta dell’andata)? E ci sono anche Zaniolo e Miki infortunati…

Fonte: La Repubblica